REcordar, REnacer, REsignificar

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado viernes los vecinos de Alcover se levantaron con la sorpresa de encontrarse con varias fotografías de mayor formato en los antiguos bajos comerciales de la calle del Rec y en otros puntos del casco antiguo. En las imágenes se veían caras muy conocidas, ya que eran retratos de tenderos y tenderas en activo. Las fotografías estaban acompañadas de unos carteles donde se indicaba el número del proyecto: RE.

El mismo viernes porla tarde, los alcoverencs estaban convocados en Ca Cosme. Allí los esperaban los responsables del proyecto, que es la cooperativa audiovisual y de producción cultural Producciones Saurines, para explicarles en qué ha consistido el trabajo. A continuación les mostraron un audiovisual y dieron un paseo colectivo para visitar las fotografías instaladas. Además, les invitaron en escribir recuerdos y vivencias relacionadas con el pueblo, las tiendas o los tenderos.

«El proyecto RE esuna iniciativa de mediación cultural que consta de varias fases, y esta esla primera», explica Aida Bañeres. La intervención presentada establece un diálogo entre el pasado y el presente, entre lo comercio que, a pesar de haber sido fundamental en la vida en el pueblo, ha desaparecido, y los tenderos que todavía levantan la persiana cada día. RE ha sido una de las propuestas seleccionadas en la línea de ayudas del Ministerio de Cultura para proyectos culturales de especial impacto social y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Alcover y varias entidades y agentes locales, entre los cuales los mismos tenderos, y que se dejaron retratar sin saber que acabarían formando parte de una acción artística sorpresa.

El trabajo se ha completado con otras acciones, como las sesiones que realizaron en el Centro de día pidiendo alas personas mayores recuerdos sobre el comercio de antes, la exposición de fotos antiguas que instalaron en el mercado y un conjunto de entrevistas grabadas. Aún así, Bañeres explica que su voluntad no es instalarse en la nostalgia: «En una segunda parte trabajaremos en ideas como de qué manera todo eso se puede resignificar y encontrar futuros posibles». Además apunta que de esta primera investigación también han extraído conclusiones interesantes: «Cuando las personas mayores nos describían las tiendas de toda la vida, donde podías encontrar un poco de todo, nos estaban describiendo lo que hoy sería un bazar o un pakistaní, con la diferencia que no las identificamos como comercios de toda la vida».

El resto del proyecto se extenderá durante todo el año con encuentros, talleres, paseos comentados, conversaciones y procesos compartidos.