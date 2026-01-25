Valls celebra la Gran Festa de la Calçotada con la mirada puesta en el público joven

Un grupo de ucranianos residentes en Alicante comen calçots por primera vez en la Gran Fiesta de la Calçotada de VallsAriadna Escoda

La Gran Festa de la Calçotada de Valls busca rejuvenecer al público con iniciativas culturales y gastronómicas, un objetivo por el cual este año suma a la agenda propuestas como el festival Calçofest celebrado en noviembre o la aplicación Calçoapp, que concentra en un solo lugar restaurantes, puntos de venta de calçots cocidos u hornos de pan de Cataluña.

«Queremos todo tipo de gente, la calçotada es una cosa familiar, pero si lo rejuvenecemos un poco, mucho mejor», ha apuntado al presidente de la Cámara de Comercio de Valls, Josep Maria Rovira.

La fiesta propone incluye demostraciones de la apresura de calçots, 4.000 degustaciones a la venta y concurso de comida calçots. Este año catorce hombres y dos mujeres comen la máxima cantidad de esta cebolla dulce en tres cuartos de hora.

Con la voluntad de diversificar al público que vive la experiencia en torno a las calçotades, la Cámara de Comercio de Valls ha ido añadiendo con los años propuestas a la programación de la Gran Festa de la Calçotada para interpelar nuevos perfiles a través de este plato de la cocina catalana. «Hicimos la zona de degustación en un solo sitio, que es una fiesta donde se puede cocer la carne, donde hay música en directo, donde hay ambiente joven. Está donde nació el Calçofest», ha indicado Josep Maria Rovira, presidente del ente.

Al fenómeno de las calçotades se añade desde este año una aplicación móvil que concentra toda la información relacionada con esta cebolla dulce. Se trata del Calçotapp, una iniciativa que proporciona datos sobre productores, comerciantes y restauradores de toda Cataluña vinculados a los calçots. Según el suyos impulsores, desde la puesta en marcha ya se han registrado unas 2.000 descargas por parte de usuarios de todo el país.

Por su parte, los productores de la IGP Calçot de Valls también ven en las redes sociales una vía con que están dando a conocer su trabajo a las nuevas generaciones. Un escenario que se contrapone a uno de los retos históricos del mundo del campesinado, el relevo generacional. Con todo, el presidente del organismo, Isidre Coll, apunta que la de este año puede ser una buena temporada tanto con respecto a la producción como la calidad de esta cebolla dulce.

La fiesta celebrada este domingo, que ha llegado a la 44.ª edición, atrae también público internacional que viene especialmente para ver de cerca todo el proceso que rodea este producto típico de la gastronomía catalana. Es el caso de Joanna Lewandowska, una turista polaca que ha visitado Valls con su familia con la mirada puesta en este acontecimiento. «Probé calçots por primera vez en Madrid ahora hace cuatro años, pero este es la primera vez que veo cómo se cuecen de forma tradicional en Valls», ha explicado a la ACN.

109 calçots en 45 minutos

Uno de los otros reclamos para venir hasta la capital del Alt Camp para Lewandowska ha sido el concurso de comida calçots, una competición que ha celebrado su 40.ª edición. El hito ha llenado una vez más la plaza del Aceite de curiosos que no se han querido perder el espectáculo ofrecido por quince hombres y una mujer que han tapizado tantas cebollas dulces como han podido durante tres cuartos de hora.

El primer premio se lo ha llevado Xavier Currius, de 32 años y vecino de Santa Eulàlia de Berga, después de zamparse 109 calçots, lo que equivale a 3,97 kilos. «No me esperaba para nada del mundo ganar, llevo muchos años siguiendo el concurso pero no pensaba que ganaría, no me lo puedo creer», ha relatado justo después de recibir el premio. Esta es la segunda vez que participa en el concurso; el año pasado quedó en quinta posición. El hecho de no coincidir con el vencedor histórico Adrià Wegrzyn ha sido un aliciente para Currius: «Este año que no se ha podido presentar hemos tenido una pizca más de pescadito», ha expresado.

Imagen de La Gran Festa del Calçot de VallsAriadna Escoda

