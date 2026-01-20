SUCESOS
Una mujer herida durante un incendio en una casa de Vilabella
El arquitecto municipal se encuentra en la vivienda revisando su estado
La propietaria de una casa de Vilabella ha sido evacuada en el hospital Pío de Valls a primera hora de la mañana por inhalación de humo durante un incendio. Los hechos han pasado a las 06.42 horas y se han desplazado con cinco unidades terrestres hasta el número 5 de la calle de En Fortuny.
El fuego se habría iniciado en una de las habitaciones, la cual ha quemado completamente. El humo también ha afectado la vivienda y ha provocado que tres personas hayan sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) por humo. El SEM ha evacuado a la propietaria de la casa en el hospital de Valls.
Los Bombers de la Generalitat han avisado al arquitecto municipal para revisar la estructura de la vivienda y comprobar si presenta riesgo de derrumbamiento. De momento, si que ha determinado que se tiene que apuntalar alguna zona.