Diari Més
ÚLTIMA HORA

Se elevan a 41 los muertos en el accidente de trenes en Adamuz

SUCESOS

Una mujer herida durante un incendio en una casa de Vilabella

El arquitecto municipal se encuentra en la vivienda revisando su estado

El fuego ha tenido lugar en el número 5 de la calle de En Fortuny.

El fuego ha tenido lugar en el número 5 de la calle de En Fortuny.Google Maps

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

En:

La propietaria de una casa de Vilabella ha sido evacuada en el hospital Pío de Valls a primera hora de la mañana por inhalación de humo durante un incendio. Los hechos han pasado a las 06.42 horas y se han desplazado con cinco unidades terrestres hasta el número 5 de la calle de En Fortuny.

El fuego se habría iniciado en una de las habitaciones, la cual ha quemado completamente. El humo también ha afectado la vivienda y ha provocado que tres personas hayan sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) por humo. El SEM ha evacuado a la propietaria de la casa en el hospital de Valls.

Los Bombers de la Generalitat han avisado al arquitecto municipal para revisar la estructura de la vivienda y comprobar si presenta riesgo de derrumbamiento. De momento, si que ha determinado que se tiene que apuntalar alguna zona.

tracking