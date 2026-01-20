Una mujer herida durante un incendio en una casa de Vilabella

El fuego ha tenido lugar en el número 5 de la calle de En Fortuny.Google Maps

Publicado por Shaila Cid

La propietaria de una casa de Vilabella ha sido evacuada en el hospital Pío de Valls a primera hora de la mañana por inhalación de humo durante un incendio. Los hechos han pasado a las 06.42 horas y se han desplazado con cinco unidades terrestres hasta el número 5 de la calle de En Fortuny.

El fuego se habría iniciado en una de las habitaciones, la cual ha quemado completamente. El humo también ha afectado la vivienda y ha provocado que tres personas hayan sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) por humo. El SEM ha evacuado a la propietaria de la casa en el hospital de Valls.

Los Bombers de la Generalitat han avisado al arquitecto municipal para revisar la estructura de la vivienda y comprobar si presenta riesgo de derrumbamiento. De momento, si que ha determinado que se tiene que apuntalar alguna zona.