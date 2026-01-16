Radiografía de un ritual colectivo: la calçotada

La calçotada, mucho más que una comida popular, se convierte en objeto de estudio con vocación enciclopédica en El Gran Llibre de la Calçotada, una obra coral que se presenta este sábado, 17 de enero, en Valls. El volumen, publicado por Cossetània Edicions y coordinado por Guillermo Soler García de Oteyza con la dirección editorial de Albert París Fortuny, ofrece una mirada poliédrica y multidisciplinar sobre un fenómeno gastronómico, social y cultural profundamente arraigado en la demarcación y, especialmente, en el Alt Camp. Con una veintena de autores especializados, el libro aspira a ordenar, contextualizar e interpretar todo lo que rodea a la calçotada, desde sus orígenes humildes hasta su proyección contemporánea como símbolo colectivo.

La obra se estructura en cuatro grandes bloques que permiten recorrer el fenómeno desde perspectivas complementarias. El primero se adentra en la historia de la calçotada, con episodios como la leyenda del Xat de Benaiges a finales del siglo XIX, el papel de la Penya Artística de l’Olla como espacio de libertad cultural en la posguerra o la explosión comercial durante el franquismo, hasta su consolidación como fiesta de referencia. El segundo bloque analiza los elementos esenciales de la calçotada: el cultivo del calçot, la salsa —vinculada a antiguas picadas—, el vino, el porrón e incluso la experiencia sensorial de los olores, que completan la comida.

La dimensión social y cultural ocupa el tercer apartado, con aportaciones desde la antropología, la economía o la filología que reflexionan sobre la patrimonialización, la identidad y el impacto económico de un fenómeno notable pero difícil de cuantificar. El libro no rehúye una mirada crítica y aborda también los procesos de mercantilización y los riesgos de desnaturalización asociados a la expansión turística de los años sesenta y setenta. El cuarto bloque se centra en la gastronomía en torno al calçot, con un análisis de Jaume Fàbrega y una recopilación de recetas firmadas por chefs de renombre, que sitúan el calçot también como fuente de inspiración de la cocina de autor. Una obra que combina rigor académico, divulgación accesible y una clara voluntad de memoria colectiva, con vocación de referencia a largo plazo y pensada tanto para especialistas como para el público general.

Presentación en la Cooperativa

El acto de presentación tendrá lugar mañana sábado a las 12 horas en la Cooperativa Agrícola de Valls, organizado por el Ayuntamiento y Cossetània Edicions. Contará con la presencia de la alcaldesa Dolors Farré y del conseller de Agricultura Òscar Ordeig, e incluirá una tertulia sobre el mundo de la calçotada y un reconocimiento a las sagas gastronómicas Bou y Fèlix, familias clave en su historia.