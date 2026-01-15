Valls encara la recta final de las obras en la calle Pont de Goi, en la Xamora

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de mejora de la calle Pont de Goi, en el barrio de la Xamora de Valls, encaran su recta final después de haberse iniciado a finales del mes de octubre. La actuación permitirá renovar 350 metros de acera y sustituir íntegramente la red de agua, una intervención considerada necesaria para garantizar un servicio más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales del vecindario. El proyecto ha contado con una inversión de 85.000 euros y se enmarca en el conjunto de actuaciones de mantenimiento y mejora de la vía pública que impulsa el Ayuntamiento de Valls, con el objetivo de modernizar las calles y los servicios básicos de la ciudad.

En el conjunto del 2025, el Ayuntamiento ha destinado en torno a 5 millones de euros en obras y mantenimiento del espacio público. Durante este año se han ejecutado trabajos de asfaltado y mejora en una treintena de calles, con una inversión de 3,3 millones de euros, con actuaciones en las callesPaborde, Freixa, Bisbe Mora y Narcís Oller, al vial lateral de un tramo de la carretera del Plan en el polígono industrial y a la calle de los Almendros, en el barrio de Sant Josep Obrer. También se ha avanzado en la modernización del alumbrado con tecnología LED a una cincuentena de calles, con una inversión de 425.000 euros, incluyendo Sant Josep Obrer, Mas Clariana, Segarra, Portal Nou, Colom y el polígono industrial.

Otras actuaciones del 2025 han sido la mejora de caminos en los entornos de Masmolets, Fontscaldes y el Camino Nou, la renovación integral de parques infantiles en Santa Magdalena, la Candela y Santa Úrsula, así como mejoras en el parque del Vilar, con nuevas velas de sombra, una tirolina y juegos inclusivos, además de una inversión de cerca de 575.000 euros en la red de agua y alcantarillado. De cara al 2026, destacan nuevas obras como la reforma de un tramo del paseo Tarradellas en el barrio del Fornàs, con una inversión prevista de 208.000 euros, y actuaciones en la calle Creu de Cames, en el barrio de la Fraternal, escogidas en los presupuestos participativos, así como otras actuaciones previstas en el grupo Albada, la continuidad de las mejoras en los caminos rurales, nuevas fases de renovación del alumbrado público e intervenciones en el polígono industrial. Este conjunto de inversiones refuerza la calidad urbana y contribuye a mejorar el espacio público y los servicios de la ciudad.