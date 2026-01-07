Rescatan a un motorista accidentado en una pista forestal de Fontcaldetes

Los Mossos d’Esquadra han ayudado a un motorista que ha sufrido una caída mientras circulaba por una pista forestal en la zona de Fontcaldetes, en la comarca del Alt Camp. El conductor ha perdido el control de la motocicleta y se ha precipitado por un margen con un fuerte desnivel, quedando en una zona de difícil acceso.

Según ha informado el cuerpo policial a través de su cuenta oficial de X, los agentes, con la ayuda del cabrestante de su vehículo, han logrado extraer al motorista y trasladarlo a una zona segura. La intervención ha permitido auxiliar al afectado y evitar mayores riesgos en un entorno complicado por la orografía del terreno.