Valls estrenará nuevo recorrido para los Tres Tombs debido a las obras de la muralla de Sant Francesc

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Valls vivirá del 9 al 11 de enero una nueva edición de los Tres Tombs de Sant Antoni, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo catalán, reconocida como Fiesta Tradicional de Interés Nacional. Durante tres días, la ciudad se convertirá nuevamente en capital del patrimonio de carros agrícolas, con un programa que combina actos culturales, rituales históricos, música, fuego y el gran pasacalle de los Tres Tombs.

Los actos se iniciarán el viernes con la inauguración de la exposición Valls, capital del patrimoni de carros en la plaza del Pati (18.30 h), una muestra que pone en valor el rico patrimonio vallense con una selección de carros agrícolas históricos. La exposición se podrá visitar hasta el domingo por la tarde. La jornada continuará con la proyección del documental Sant Antoni o el solstici d'un mite (19.30 h, Sala de los Arcos de Ca Robusté), seguido de un coloquio con las autoras.

El sábado será el día de la Vespra, con una intensa programación festiva y ritual. Al mediodía tendrá lugar la Cercavila del Porquet (12.00 h), con la primera salida del cerdito por las calles de la ciudad y el inicio de la venta de boletos de la rifa, así como el repique tradicional de campanas en la iglesia de Sant Antoni y el Vermú del Demonio en la plaza las Garrofes.

Por la tarde, uno de los momentos más simbólicos de la fiesta: el Pasacalle de la Bandera (18.00 h, salida desde la plaza del Carme), documentada desde el siglo XIX. La comitiva, encabezada por la bandera de la Sociedad de Sant Antoni y acompañada por la Cobla Momentània, recorrerá la ciudad para pedir permiso a las autoridades para celebrar los Tres Tombs al día siguiente. A la llegada a la plaza del Blat se hará la petición oficial, la serenata a las autoridades y un baile de la Mulassa de Valls.

La jornada continuará con el Canto de los Gozos en Sant Antoni en la iglesia (19.00 h aprox.) y ya por la noche en los Arcos del Celler del Pabordé, con el baile de la Mulassa (20.15 h), el encendido de la Hoguera de Sant Antoni (20.30 h), que este año incluirá una sorpresa especial, y la cena popular (20.45 h).

La noche culminará con el Baile de Sant Antoni (22.00 h), un ritual recuperado recientemente, con música folk a cargo de That's All Folk, la participación del Taller de Bailes Folk de Òmnium Alt Camp y la sesión de DJ SeryII, además de la cata de Aufersons y servicio de bar.

El domingo 11 de enero llegará el momento más esperado. A primera hora de la mañana tendrá lugar el desayuno de arrieros y la recogida de acreditaciones en los Muelles de la Estación (de 8.00 a 10.15 h). A las 11.30 h saldrá la 47.ª edición de los Tres Tombs de Sant Antoni desde el barrio del Fornàs. Carros, caballos, la bandera, el pendón y la imagen de Sant Antoni recorrerán la ciudad en un desfile único, con el bloque de recreación histórica y una de las mejores colecciones de carros agrícolas del país. La Fuente de la Manxa volverá a ser el punto neurálgico de la jornada, con retransmisión y recuento oficial de los vuelcos.

Como novedad destacada de este 2026, el 1.º y el 2.º vuelco modifican su recorrido a causa de las obras de restauración de la muralla de Sant Francesc. Este cambio garantiza la seguridad de los participantes y del público, a la vez que permite mantener el desarrollo normal de la fiesta. Los Tres Tombs saldrán como tradicionalmente del Barrio del Fornàs y la primera y la segunada vuelta se desarrollará entre la Fuente de la Manxa, Anselm Clavé, Paseo de la estación, Calle Vallvera y plaza de la Creu. El 3.º vuelco, sin embargo, conserva el paso por el casco antiguo y la calle Major, asegurando el momento más emblemático y espectacular de los Tres Tombs de Valls.

La bendición de los animales domésticos tendrá lugar en la Capilla del Roser a partir de las 12.30 h, con el obsequio del tradicional Auferson, el dulce típico de Valls recuperado para los Tres Tombs. A las 12.45 h se hará la bendición de los participantes y carros. Durante la mañana también habrá venta de roscones de Sant Antoni en la plaza de la Fuente de la Manxa. El punto final llegará con el paso por la calle Major (13.15 h aprox.), conocido como los tombs del Ayuntamiento, un tramo de alta dificultad técnica que convierte la tradición en un auténtico espectáculo.