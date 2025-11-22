Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El optimismo acompaña el inicio de la temporada de calçots. Delante de las bajas temperaturas de las últimas semanas, los campesinos prevén igualar la producción del año pasado de 20 millones de cebollas. "El calçot es una hortaliza de invierno que necesita este frío para que las enzimas propias nos transformen en azúcares y este año lo hace de una manera natural", ha señalado el presidente de la IGP Calçot de Valls, Isidre Coll. Al mismo tiempo, Coll añade que tampoco ha habido que poner en marcha el riego, una circunstancia que les proporciona "una hidratación muy sostenible".

Por otra parte, los productores también tienen buenas expectativas hacia el precio que se pagará a los campesinos después de que el año pasado se registrara uno "bastante digno". Según Coll, el consumidor no tendría que pagar menos de veinte céntimos por calçot, si bien reconoce que es muy pronto para hacer previsiones de esta cuestión. Con todo, explicado que los compradores se han vuelto "más exigentes" y tienen más conciencia hacia los productos de proximidad.

Precisamente esta ha sido una de las reivindicaciones del cocinero Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar, que este sábado ha sido el encargado de descalzar el primer manojo de calçots de la temporada. Lo ha hecho en un campo próximo a la capital del Alt Camp, desde donde ha afirmado que compartir la gastronomía es una manera de dar a conocer la cultura catalana. En el mismo sentido, Xatruch ha afirmado que la calçotada es un "referente de la cultura gastronómica catalana", oye uno de los platos que más se ha internacionalizado.

Estreno del Calçofest para popularizar los calçots



Más allá de los actos tradicionales asociados al estreno de la temporada de calçots, este año se suma a la propuesta gastronómica y cultural el festival Calçofest. Se trata de una jornada que combina actividades lúdicas y familiares a través de calçotades populares y un macroconcierto. Así, durante todo el día se han organizado degustaciones, maridajes y un gran concierto que empezará este sábado por la tarde y se alargará hasta la madrugada. Al escenario subirán Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapacero. La organización ya ha colgado el cartel de completo y fuentes municipales calculan que el festival comportará un impacto económico a la ciudad de entre 750.000 y 1.100.000 euros.

Una perspectiva compartida desde la Cámara de Comercio de Valls, que ha asegurado que tanto hoteles como restaurantes rozan la ocupación total. Con esta iniciativa, el presidente del ente, Josep M. Rovira, confía en que se pueda popularizar el mundo del calçot y reconocer que la temporada empieza a finales de noviembre. "Haremos cultura gastronómica en mayúsculas, eso nos obligará a conservar mucho más la calidad de todos nuestros productos y la manera como los servimos a mesa", ha indicado.