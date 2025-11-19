Más de 4.000 premios directos y un gran sorteo en la nueva campaña 'rasca y gana' de Valls

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los comercios de proximidad de Valls repartirán más de 4.000 premios directos, entre vals de compra y obsequios, para incentivar la compra local durante las fiestas de Navidad. La campaña que lleva como lema Compra a Valls, rasca i guanya tendrá lugar del 1 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026. En esta, los establecimientos participantes entregarán 40.000 boletos a los clientes que realicen compras iguales o superior a los 10 € en sus establecimientos.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Valls con la colaboración de la Unió de Botiguers de Valls tiene como finalidad reforzar el comercio de proximidad, fidelizar a la clientela y atraer nuevos consumidores. La propuesta quiere dar apoyo en los establecimientos de la ciudad mediante la compra de productos y servicios, aprovechando el ambiente navideño. Los boletos incluyen una gran variedad de premios que se podrán intercambiar al momento o recoger en la Oficina de Turismo, así como la posibilidad de participar en un gran sorteo final con premios especiales.

Entre los premios directos, destacan vales de compra de 3, 5, 10, 20, y 50 euros que se podrán utilizar directamente con el boleto premiado, sin necesidad de recogerlos previamente. Además, la campaña incluye varios obsequios y experiencias como utensilios de cocina BRA, botellas de vermú, entradas 2x1 e individuales para el JCA Cine de Valls y obsequios de decoración de Navidad. Estos premios materiales se podrán recoger en la Oficina de Turismo presentando el boleto premiado y el ticket de compra. El horario de recogida será de lunes a sábado de 9 a 14 h y de 17 a 19 h, y los domingos de 10 a 14 h.

Gran sorteo final

Aparte de estas premios y regalos, los clientes que rascando su boleto no resulten premiados, tendrán una segunda oportunidad con el sorteo especial del 7 de enero de 2026, que ofrecerá un amplio abanico de premios adicionales. Entre ellos destacan vals de un importe mínimo de 50 € para intercambiar en los establecimientos adheridos, un año de cine para dos personas, una cena en el campanario de Sant Joan, tratamientos de belleza, vales para 10 actividades en el Patronato Municipal de deportes, entre otros premios.

Este sorteo se hará en la Oficina de Turismo, delante de representantes del Comercio de Valls y de los establecimientos participantes. Los números ganadores se harán públicos el 8 de enero de 2026 en la web municipal, en las redes sociales y en la cartelera de la Oficina de Turismo. Los vales de compra podrán intercambiarse hasta el 28 de febrero de 2026 y serán acumulables.