Detenido en Valls por agredir a un vecino con una barra de hierro

Un vecino de 46 años fue detenido este sábado en Valls como consecuencia de una agresión en la calle de la Zeta. Según adelantó el Diari de Tarragona y ha podido confirmar Diari Més, los hechos pasaron poco después de la una del mediodía cuando una discusión entre dos vecinos acabó con uno de ellos golpeando el otro en la cabeza con una barra de hierro.

La víctima habría quedado inconsciente en el suelo y con una herida importante en el cap. El agresor habría sido quien llamó al 112 pidiendo ayuda, aunque abandonó el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencias.

La Policía Local, los Mossos y el SEM atendieron al hombre herido, que primero fue trasladado a l'Hospital Pius de Valls y posteriormente derivado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ingresó en estado grave.

Una vez recogidos varios testigos que identificaban al presunto autor, los Mossos activaron la investigación. Horas más tarde, el hombre se presentó voluntariamente en la comisaría y admitió los hechos.

Posteriormente, quedó detenido por la gravedad de las lesiones ocasionadas, que podrían constituir un delito de lesiones graves o incluso de homicidio en grado de tentativa.