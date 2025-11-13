Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El movimiento cultural ACT x Palestine llega este noviembre al Convent de les Arts de Alcover con un concierto que busca convertir el compromiso en una experiencia compartida. El domingo 16 de noviembre a las 18 h, el escenario alcoverense acogerá un encuentro musical con Nico Roig, Edna Bravo, Bali Cejas, BIEL y Aleix Quirii, dentro de un ciclo de conciertos que se extiende por toda Cataluña para apoyar al pueblo palestino.

ACT x Palestine es una campaña de movilización global promovida por las principales organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria, construcción de paz y cultura, junto con una amplia red de organizaciones europeas. En Cataluña, la iniciativa arrancará el 15 de noviembre en la Sala La Paloma de Barcelona. A las 19 h, las principales organizaciones palestinas, acompañadas de una extensa red europea de derechos humanos, harán un llamamiento público a la acción global que marcará el lanzamiento de la campaña. En el acto también se presentará, en primicia, Who Will Be the Watershed?, un manifiesto audiovisual de Massive Attack. Ese mismo día comenzará el ciclo de conciertos solidarios autoorganizados que se celebrarán entre los meses de noviembre y diciembre en todo el territorio catalán (la convocatoria sigue abierta para quien desee organizar un concierto en su barrio, pueblo o ciudad). El ciclo concluirá el 23 de diciembre en Barcelona, con un gran concierto en la Sala Razzmatazz con la participación de Els Amics de les Arts, Figa Flawas, La Fúmiga, Maria Jaume, Mushka, Suu, The Tyets y Dj Trapella.

El programa de ACT x Palestine también incluye el partido de fútbol entre las selecciones de Cataluña y Palestina, que se celebrará el 18 de noviembre en el Estadio Lluís Companys de Barcelona. Finalmente, el 29 de enero de 2026 tendrá lugar en el Palau Sant Jordi el Manifest x Palestine, un gran manifiesto visual y sonoro por Palestina y por la humanidad, con artistas nacionales e internacionales que se darán a conocer este sábado 15 de noviembre.

Los beneficios de la campaña se destinarán íntegramente a organizaciones palestinas que trabajan sobre el terreno en ámbitos como la ayuda humanitaria y la reconstrucción en Gaza, el apoyo a las principales entidades de derechos humanos del Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) para poner fin a la impunidad de los responsables del genocidio y otros crímenes, y el respaldo a la Palestinian Performing Arts Network (PPAN) para preservar la cultura palestina como expresión de dignidad y resiliencia.

Las entradas para el concierto de Alcover tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en ticketic.org.