Un vehículo se incendia después de chocar con un camión de basura en Valls

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ha tenido lugar este sábado por la mañana en Valls, cuando un turismo ha chocado con un vehículo de basura en la carretera N-240. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 7.05 horas, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones.

Al llegar, los bomberos han encontrado el coche completamente incendiado y el conductor fuera del vehículo, que ha podido salir por su propio pie y se ha desplazado hasta el hospital para recibir atención médica.

Los efectivos de emergencia han extinguido el incendio del turismo, que ha quedado totalmente calcinado. La actuación ha obligado a regular el tráfico en la N-240 durante los trabajos de extinción y de limpieza de la vía.