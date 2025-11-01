Sucesos
Un vehículo se incendia después de chocar con un camión de basura en Valls
El conductor pudo salir del vehículo y fue por su propio pie al hospital, mientras los Bomberos extinguían el fuego del coche incendiado
Un accidente de tráfico ha tenido lugar este sábado por la mañana en Valls, cuando un turismo ha chocado con un vehículo de basura en la carretera N-240. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 7.05 horas, y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones.
Al llegar, los bomberos han encontrado el coche completamente incendiado y el conductor fuera del vehículo, que ha podido salir por su propio pie y se ha desplazado hasta el hospital para recibir atención médica.
Los efectivos de emergencia han extinguido el incendio del turismo, que ha quedado totalmente calcinado. La actuación ha obligado a regular el tráfico en la N-240 durante los trabajos de extinción y de limpieza de la vía.