El ‘Cupón Diario’ de la ONCE reparte 35.000 euros en Valls

La ONCE ha repartido 35.000 euros en Valls en el sorteo del ‘Cupón Diario’ de ayer, 29 de octubre. Diego González, persona con discapacidad como todos los vendedores y vendedoras de la ONCE, es quien ha llevado la suerte a Valls desde su Punto de Venta situado en la avenida del Fornàs, 8.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y 450 premios más en las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y el mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros en la primera o última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.900 agentes vendedores, 2.500 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede escoger al instante el número que más le guste.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta la comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los sistemas de evaluación y seguimiento más exigentes definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.