Detenido en la AP-2 en Rodonyà por llevar en el coche objetos robados ocultos bajo una manta

La madrugada del martes hacia las 04.30 horas los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 46 años como autor de un delito de receptación después de interceptar un vehículo durante un control preventivo de hurtos en la AP-2, en dirección Lleida, en el término municipal de Rodonyà.

En torno a las 04.30 horas los agentes han localizado un turismo parado con un ocupante que manipulaba un lote. Durante el cacheo del vehículo se descubrieron varias herramientas y objetos ocultos bajo una manta en los asientos posteriores.

Entre los efectos intervenidos había una caja con cuatro planchas de pelo sin estrenar y una cincuentena de prendas de ropa con el etiquetado original, elementos que hicieron sospechar que podrían provenir de un robo. Los objetos intervenidos tienen un valor aproximado de 1.862,15 €.

El detenido, que cuenta con 12 antecedentes policiales, pasó ayer a disposición judicial.