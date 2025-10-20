La multinacional Normal abrirá un centro logístico en el Pla de Santa Maria y creará 300 puestos de trabajo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La empresa danesa Normal abrirá un centro logístico en el Pla de Santa Maria (Alt Camp), según ha informado el Departament d'Empresa este lunes. La multinacional invertirá 20 millones de euros y creará 300 puestos de trabajo en un espacio de más de 40.000 metros cuadrados. De estos, 1.500 metros cuadrados serán de oficinas, y también habrá zonas de almacenaje en frío para productos sensibles a la temperatura, entre otras aplicaciones.

Es el primer centro de estas características que la firma escandinava abre al Estado, con el objetivo de reforzar la distribución de sus productos en España, Portugal y el sur de Francia. La cadena ofrece productos multi marca de cuidado personal, higiene dental y maquillaje.

El Departamento ha destacado que la elección del Pla de Santa Maria responde a sus buenas conexiones y proximidad con el sur de Francia, así como por la capacidad de incorporar talento cualificado. De hecho, «el nuevo centro será el principal hub logístico de la compañía para el sur de Europa y consolida el Camp de Tarragona como ubicación estratégica en este ámbito», han indicado. «La apuesta de Normal por Cataluña demuestra una vez más el atractivo de nuestro país como ubicación estratégica para cualquier multinacional que quiera operar en el sur de Europa tanto por la situación geográfica como por el acceso al talento e infraestructuras de calidad que podemos ofrecer», ha asegurado el conseller de Empresa, Miquel Sàmper.

Por su parte, el jefe logística de Normal, Niels Katholm, ha apuntado: «desde el principio, hemos tenido una buena colaboración con los socios y la acogida que hemos experimentado por parte de las instituciones y las partes interesadas locales ha estado realmente alentadora. Ya hemos experimentado un gran interés por parte de posibles trabajadores, cosa que confirma nuestra creencia que Cataluña es ideal para atraer talento cualificado y construir un equipo fuerte».