Desmantelan dos cultivos de marihuana en Montferri y detienen a dos personas

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría del Alt Camp-Conca de Barberà, desmantelaron la semana pasada dos cultivos de marihuana en Montferri, y detuvieron a dos hombres de 37 y 51 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Además, también se les atribuye un delito de defraudación de fluido eléctrico. Asimismo, otro hombre de 75 años está investigado por su relación con una de estas dos plantaciones.

Este pasado miércoles alrededor de las 09.30 horas y durante un patrullaje preventivo en la zona, los mossos confirmaron la existencia de una posible plantación interior de marihuana en una casa ubicada en la urbanización la Alzineta de este municipio. El fuerte olor procedente del interior, así como el ruido de motores, hizo sospechar a los agentes de una posible actividad ilícita que seguidamente se confirmó en la entrada.

Los mossos localizaron hasta 930 plantas en un avanzado estado de crecimiento repartidas en cuatro espacios diferentes de una casa en proceso de construcción rodeado por puertas metálicas. El cultivo contaba con todos los elementos imprescindibles para favorecer su crecimiento. Durante esta actuación los mossos detuvieron a los responsables, dos hombres a quienes también se les atribuye un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Segunda plantación en una finca próxima

El segundo cultivo detectado en esta misma urbanización de Montferri, se desmanteló el jueves pasado cuando alrededor de las 09.00 horas, una patrulla se dirigió hasta una casa ubicada en una finca próxima a la anterior. También desprendía olor y desde el exterior observaron una serie de elementos característicos y habituales de las plantaciones interiores de marihuana.

Una vez efectuada la correspondiente entrada en este otro domicilio, los mossos comprobaron que tenían 130 plantas más en el interior. En ambos casos, las instalaciones se abastecían de suministro eléctrico desde la acometida general, donde efectuaron una conexión fraudulenta. Posteriormente, técnicos de la compañía de la luz las desmantelaron ya que además, como consecuencia de su precario estado, representaban un riesgo de seguridad para el resto de casas de la zona.

Estas dos actuaciones permitieron intervenir todo tipo de material relacionado con el cultivo de la marihuana, entre transformadores, foco, aparatos de aire acondicionado, ventiladores, conducciones de aire, vaporizadores, cañerías de riego, torretas, abonos y productos fitosanitarios entre otros.

Los dos detenidos el miércoles pasado quedaron en libertad unas horas después con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. También lo tendrá que hacer el hombre que se cuidaba de la plantación localizada en la segunda casa, el cual está investigado por los mismos hechos.