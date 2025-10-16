Diari Més

El Calçofest crece con la participación del comercio y la restauración vallense

Tiendas, restaurantes y equipamientos culturales se implican en el festival del 22 de noviembre, que unirá gastronomía y cultura

Momento de la rueda de prensa de presentación del festival, este miércoles por la mañana.

Momento de la rueda de prensa de presentación del festival, este miércoles por la mañana.Cámara de Comercio de Valls

El Calçofest sigue creciendo e implicando toda la ciudad. Este miércoles se presentó la participación de restaurantes, comercios y equipamientos vallenses en este nuevo festival que Valls celebrará el 22 de noviembre con un macroconcierto, una calçotada popular y actividades familiares para dar la bienvenida a la temporada de calçots. La primera edición ya ha generado una gran expectación, con 7.500 entradas vendidas para el concierto y un millar de personas inscritas a la calçotada. 

Doce restaurantes del Alt Camp se han sumado con un 10% de descuento en las calçotades servidas aquel día: Cal Ganxo, Casa Fèlix, El Cervelló, Julià Mallol, Incògnit, La Licorera, Masia Fontscaldes, l’Esportell del Bou, el Coll de Nulles, la Sort del Pont d’Armentera y la Montoliva de Vilallonga del Camp. Coordinada por la Cámara de Comercio de Valls, esta acción busca reforzar la vinculación entre el festival y los restaurantes y productores locales. Desde la Cámara se destaca que el Calçofest permite «dar visibilidad a la Calçotada desde noviembre hasta abril» y contribuir así a alcanzar la temporada e impulsar el atractivo turístico.

El comercio de Valls también se ha implicado con sorteos de entradas para el concierto. Entre el 3 y el 8 de noviembre, las compras en los establecimientos adheridos a la Unió de Botiguers permitirán participar en el sorteo de ocho entradas, depositando los tickets en las urnas de las concejalías de Comercio y Turismo o a la Cámara.

El Museo Casteller de Catalunya se añade con una promoción especial de entradas 2x1 para todos los asistentes al concierto. A más, la Concejalía de Igualdad y Feminismos instalará un punto lila e irisado para garantizar un espacio seguro.

El Calçofest combinará música, gastronomía y cultura en una jornada con actividades en el centro histórico y un gran concierto con Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapella. Con el apoyo de instituciones y empresas locales, el festival consolida Valls como capital de la calçotada.

