El Calçofest crece con la participación del comercio y la restauración vallense

El Calçofest sigue creciendo e implicando toda la ciudad. Este miércoles se presentó la participación de restaurantes, comercios y equipamientos vallenses en este nuevo festival que Valls celebrará el 22 de noviembre con un macroconcierto, una calçotada popular y actividades familiares para dar la bienvenida a la temporada de calçots. La primera edición ya ha generado una gran expectación, con 7.500 entradas vendidas para el concierto y un millar de personas inscritas a la calçotada.

Doce restaurantes del Alt Camp se han sumado con un 10% de descuento en las calçotades servidas aquel día: Cal Ganxo, Casa Fèlix, El Cervelló, Julià Mallol, Incògnit, La Licorera, Masia Fontscaldes, l’Esportell del Bou, el Coll de Nulles, la Sort del Pont d’Armentera y la Montoliva de Vilallonga del Camp. Coordinada por la Cámara de Comercio de Valls, esta acción busca reforzar la vinculación entre el festival y los restaurantes y productores locales. Desde la Cámara se destaca que el Calçofest permite «dar visibilidad a la Calçotada desde noviembre hasta abril» y contribuir así a alcanzar la temporada e impulsar el atractivo turístico.

El comercio de Valls también se ha implicado con sorteos de entradas para el concierto. Entre el 3 y el 8 de noviembre, las compras en los establecimientos adheridos a la Unió de Botiguers permitirán participar en el sorteo de ocho entradas, depositando los tickets en las urnas de las concejalías de Comercio y Turismo o a la Cámara.

El Museo Casteller de Catalunya se añade con una promoción especial de entradas 2x1 para todos los asistentes al concierto. A más, la Concejalía de Igualdad y Feminismos instalará un punto lila e irisado para garantizar un espacio seguro.

El Calçofest combinará música, gastronomía y cultura en una jornada con actividades en el centro histórico y un gran concierto con Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapella. Con el apoyo de instituciones y empresas locales, el festival consolida Valls como capital de la calçotada.