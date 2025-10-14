Valls espera movilizar 25 millones de euros con el Plan de Barrios para recuperar su centro histórico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls ha decidido hacer una apuesta de máximos y presentar en el Plan de Barrios de la Generalitat una candidatura que lo ayude a recuperar buena parte de su centro histórico, especialmente castigado por el despoblamiento y el envejecimiento de los inmuebles.

El consistorio espera conseguir la subvención máxima establecida por la presente convocatoria del Plan de Barrios, que es para un gasto global de 25 millones de euros (inversión total que se espera movilizar) y que en este caso representaría una subvención por parte de la Generalitat, de 14,4 millones (el 57,8% del gasto total). El resto de aportaciones corresponderían a la financiación municipal (6,2 millones), otras subvenciones públicas (2,2) y aportaciones de terceros de ámbito privado (2,1 millones).

Con esta inversión total, la propuesta del consistorio vallense incluye un total de 28 intervenciones. Once corresponden al ámbito de la acción sociocomunitaria, siete en transición ecológica y 10 dedicadas en exclusiva a la transformación urbana, con algunas propuestas que ya están actualmente incluidas en el Plan Estratégico del Centro Histórico.

En este sentido, en el apartado de transformación urbanística, las propuestas van más allá del Barri Antic y se amplía el ámbito de actuación en la primera corona del tomb de murallas y la zona del Portal Nou.

El Ayuntamiento prevé actuaciones en 13 calles y plazas del Centro Histórico. Así, se destinarán 1,4 millones de euros a la mejora de la entrada en Valls por la carretera de Tarragona, uno de los accesos principales a la ciudad y al centro. Además, se incorporan 2,8 millones al Plan de Barrios para la urbanización de calles en cinco ámbitos diferentes del interior del casco antiguo: en la zona de las calles de Sant Antoni y Mossos d'Esquadra; en las plazas de las Garrofes y de la Fusta; en las calles de en Bosc y de Gassó; en una parte de la llamada Espina de Peix (calles San Sebastián, Figuereta, de los Bous y placitas del entorno y, finalmente, en la calle de la Cort. En esta calle precisamente, también se ha previsto mejorar la accesibilidad desde la muralla de Sant Antoni con la reforma de las Escales de la Peixateria que se ampliarían con el solar anexo. A la vez, también se han previsto actuaciones de mejora de los usos y en torno al Museo Casteller, con el derribo y urbanización en el ámbito de Sant Oleguer – Sant Antoni y unas escaleras como nuevo acceso a la cubierta del equipamiento del Museo.

Una de las principales apuestas del Plan de Barrios será en materia de rehabilitación de edificios, con 4,5 millones de euros que multiplicarán por seis la línea de subvenciones actual. Esta ampliación de las subvenciones permitiría efectuar obras en unas ochenta de viviendas, con un proyecto que cubriría el 60% del coste y al que se podrían acoger particulares, promotores, cooperativas y otros proyectos singulares privados. Además, el proyecto de Plan de Barrios también prevé líneas de subvenciones para mejorar la accesibilidad de viviendas.

La Porta de Sant Francesc

Dentro del ámbito de la transición ecológica, la propuesta incluye avanzar con el proyecto de la llamada Porta de Sant Francesc, de acuerdo con la propuesta del Centro de Investigación Urbana del Camp de la Universidad Rovira i Virgili que reforma esta entrada en la ciudad y en el Centro Histórico y prevé la pacificación de todo el frontal de la iglesia de Sant Francesc y su vinculación con todo el entorno, principalmente con la zona verde singular del torrente del Catllar. Con el Plan de Barrios el Ayuntamiento espera poder completar la totalidad del proyecto, que ya está ejecutando, de recuperación de la muralla de Sant Francesc,ena la zona del portal de Llobets y de Sant Sebastià.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado, en el ámbito de transición ecológica, la remodelación de entornos singulares como el del aparcamiento del Barri Vell o el Teatro Principal, la pacificación del tráfico, la ampliación del proyecto ‘reÚtil’ de la Comunalitat.