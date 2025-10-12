Rescatan en helicóptero a un hombre que había tenido un accidente con un quad en Aiguamúrcia

Imagen de archivo de un helicóptero GRAE de los BomberosCedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este domingo al mediodía a un hombre herido después de tener un accidente con un quad en Aiguamúrcia.

El aviso lo han recibido a las 12.12 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones. El cuerpo ha activado también un helicóptero del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE).

Después de localizar el conductor accidentado, los efectivos han podido comprobar que se encontraba consciente, aunque presentaba algunas heridas. Acto seguido ha sido evacuado en estado leve.