Desarticulan en Valls un grupo especializado en la venta de sustancias estupefacientes

En los registros se intervinieron varias armas, entre las cuales había dos armas de fuego largas y una pistola de tiro deportivo.Mossos d'Esquadra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación del ABP Alt Camp – Conca de Barberà detuvieron entre el miércoles pasado y este sábado en la capital del Alt Camp cuatro hombres de entre 20 y 23 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, ocupación de inmuebles y tenencia de armas y explosivos. A tres de los detenidos también se les atribuyen dos delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones, por dos robos cometidos con anterioridad.

La investigación, iniciada a mediados de junio, permitió detectar un punto de venta y consumo de estupefacientes en un piso de la calle Flavià de Valls. Las vigilancias efectuadas y las actuaciones policiales posteriores con personas que salían del inmueble confirmaron las sospechas de los investigadores.

Durante la madrugada del pasado 1 de octubre se llevaron a cabo dos entradas y perquisiciones en dos domicilios situados en las calles Sant Antoni y Flavià.

En este sentido, el operativo concluyó con la detención de los tres primeros sospechosos, que acumulaban más de quince antecedentes policiales, entre ellos el presunta jefe de la banda.

En los registros se intervinieron varias armas, entre las cuales había dos armas de fuego largas, una pistola de tiro deportivo, doscientos cartuchos de munición, diferentes accesorios y una decena de armas blancas.

Además, se decomisaron 37,5 gramos de cocaína, más de 300 gramos de marihuana, cerca de 350 gramos de hachís y más de 250 pastillas de fármacos sedantes.

De la investigación se desprende que las dos viviendas utilizadas por el grupo habían estado ocupadas ilegalmente para destinarlas al tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Asimismo, en tres de los detenidos se les relaciona con dos robos violentos cometidos el pasado mes de septiembre, en los cuales las víctimas resultaron heridas con arma blanca.

Por otra parte, este sábado se detuvo en la carretera T-742 en Valls, el cuarto implicado, el cual acumula hasta trece antecedentes policiales.

Los tres primeros arrestados pasaron el viernes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls, mientras que el último lo hizo ayer lunes.