Rescatan un perro que se había caído en un pozo de ocho metros en el Pont d'Armentera

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este sábado un perro que se había caído a un pozo de unos ocho metros de profundidad en la zona de las pasarelas del río Gaià, en el término municipal del Pont d'Armentera.

El aviso se ha recibido a las 14.52 h a través del teléfono de emergencias 112. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de los Bomberos, entre ellas efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), que han montado una instalación de cuerdas para acceder al pozo y llegar hasta el animal.

Una vez asegurado, el perro ha sido sacado sano y salvo y devuelto a su propietario. La actuación se ha dado por finalizada sin ninguna otra incidencia.