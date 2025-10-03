La Colla Joves Xiquets de Valls abandona la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Colla Joves Xiquets de Valls ha comunicado que ha decidido abandonar a la junta directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). Desde la formación aseguran que se trata de una «decisión muy difícil y dolorosa, tomada por responsabilidad y en coherencia con los valores que siempre hemos defendido». Como motivo alegan a «la pérdida de los valores fundacionales que inspiraron la refundación de la CCCC el año 2000».

En el comunicado explican que la colla ha estado presente a la junta de la Coordinadora desde su creación, siendo la única colla con presencia ininterrumpida durante todos estos años. En este tiempo, han vivido momentos de gran complejidad, como las crisis del año 2000 (reorganización de la Coordinadora), 2008 (paro de la junta), la pandemia de la COVID-19 o los episodios más difíciles derivados de accidentes graves. También han estado en momentos delicados y de gran trascendencia por el mundo casteller, apostando por la implementación del casco en 2008 y en grandes momentos como la inclusión del castells en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2010. Además, han ostentado la presidencia de la Coordinadora en cuatro ocasiones durante los últimos veinticinco años.

Pero hoy han decidido dar un paso al lado alegando «la pérdida de los valores fundacionales que inspiraron la refundación de la CCCC el año 2000». Según afirman «aquella etapa se impulsó para convertir a la Coordinadora en una herramienta de servicio a las collas, centrada en la gestión del seguro, la seguridad y la promoción del fet casteller, huyendo de personalismos y situando a las collas como protagonistas. Desgraciadamente, este espíritu se ha ido diluyendo».

«En los últimos tiempos, nuestros representantes han tenido que hacer frente a situaciones desagradables y ofensivas dentro de la misma junta, incluyendo actitudes de deslealtad y falta de respeto. Este clima ha generado una desconfianza insalvable con la dirección de la Colla y la comisión de seguimiento de la CCCC», han añadido.

Hace meses ya pusieron en duda su continuidad, pero decidieron mantenerse por responsabilidad, especialmente en un momento crítico para la viabilidad económica de la CCCC, a raíz de la cesión de los derechos televisivos. Una vez resuelto este punto, han tomado esta drástica decisión.

«Allí donde antes había trabajo colectivo, responsabilidad compartida y debate constructivo, ahora hay opacidad, centralización y falta de comunicación. El espíritu de servicio que tenía que guiar la junta, especialmente en la defensa y promoción de las collas pequeñas, también se ha diluido», confiesan en un duro comunicado.

Por todo eso, la Colla Joves Xiquets de Valls ha dejado, con efectos inmediatos, la junta de la Coordinadora de Grupos Castellers de Cataluña.