Al menos tres detenidos en un operativo por delitos de salud pública y tenencia de armas en Valls

Agentes de los Mossos d'Esquadra en la calle Flavià de Valls durante los registros en un operativo contra el tráfico de drogas.ACN

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido al menos tres personas en un operativo en Valls contra el tráfico de drogas. Tal cómo ha podido saber ACN, también se los acusa del delito de tenencia de armas.

La policía autonómica ha iniciado a primera hora de la mañana un dispositivo policial contra la salud pública a Valls. Concretamente, los efectivos han hecho dos entadas en dos domicilios del barrio antiguo de la capital del Alt Camp. Uno de los varios cacheos que se han llevado a cabo ha sido en una casa de la calle Flavià. La última de las tres detenciones se ha producido cuando pasaban pocos minutos d los nuevo de este miércoles por la mañana.

El operativo de investigación se mantiene abierto con la intención de efectuar nuevas detenciones relacionas con el caso en el decurso de los próximos días.