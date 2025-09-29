Justicia
Espadaler afirma que harán falta nuevas unidades judiciales al Tribunal de Instancia de Valls para descongestionarlo
El conseller de Justicia destaca la prueba piloto para digitalizar los expedientes penales de Barcelona, Tarragona y Valls
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha afirmado que el nuevo Tribunal de Instancia Valls, que se puso en marcha con el 1 de julio con el despliegue de la Ley Orgánica 1/2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, necesitará nuevas unidades judiciales para revertir la saturación que estos juzgados sufren desde hace años.
Estas podrían ser una realidad a finales de año una vez el gobierno español apruebe el real decreto. Actualmente, el tribunal tiene tres magistrados y uno de refuerzo. Espadaler también ha destacado que pondrán en marcha una prueba piloto en Barcelona, Tarragona y en Valls para digitalizar los expedientes penales. «Este es el gran objetivo que tenemos como Departamento», ha aseverado.