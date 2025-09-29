Espadaler afirma que harán falta nuevas unidades judiciales al Tribunal de Instancia de Valls para descongestionarlo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha afirmado que el nuevo Tribunal de Instancia Valls, que se puso en marcha con el 1 de julio con el despliegue de la Ley Orgánica 1/2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, necesitará nuevas unidades judiciales para revertir la saturación que estos juzgados sufren desde hace años.

Estas podrían ser una realidad a finales de año una vez el gobierno español apruebe el real decreto. Actualmente, el tribunal tiene tres magistrados y uno de refuerzo. Espadaler también ha destacado que pondrán en marcha una prueba piloto en Barcelona, Tarragona y en Valls para digitalizar los expedientes penales. «Este es el gran objetivo que tenemos como Departamento», ha aseverado.