El atropello de un jabalí en la C-14 en Alcover provoca una colisión múltiple entre 5 coches

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este sábado por la noche se produjo un accidente de tráfico a la C-14, en el punto kilométrico 17.1 en sentido Montblanc, cuando el atropello a un jabalí provocó la colisión entre varios vehículos.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 22.44 horas y se desplazaron con una dotación terrestre hasta el lugar de los hechos, próximo a la zona de Les Masies Catalanes. Allí comprobaron que la presencia de los animales muertos en la calzada había causado una colisión múltiple con cinco vehículos implicados.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida, y la tarea de los Bomberos consistió en asegurar la zona, desconectar a las baterías de los vehículos implicados y retirar los animales muertos para evitar nuevos accidentes.