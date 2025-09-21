Los Bomberos localizan sano y salvo a un hombre desaparecido esta madrugada en Cabra del Camp

El hombre fue localizado en torno a las 6.30 horas sano y salvoBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Esta madrugada los Bombers de la Generalitat han localizado sano y salvo a un hombre que había sido denunciado como desaparecido en Cabra del Camp. El aviso se recibió a las 01.34 horas, cuando se informó de que el hombre había salido a pasear y no había vuelto a casa.

Para encontrar al hombre se activó un dispositivo de búsqueda con la movilización de doce dotaciones terrestres y especializadas, entre las cuales unidades del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), el Grupo de Apoyo en Catástrofes y Emergencias (GRCR), el Grupo de Apoyo de Actividades Forestales (GRAF), la Unidad de Mando Medio (UCM) y drones para reforzar la inspección de la zona.

Hacia las 06.30 horas, los equipos localizaron al hombre, que se encontraba en buen estado de salud, todo y que un poco desorientado. Sin embargo, fue trasladado al Hospital Pius de Valls para una revisión médica exhaustiva.