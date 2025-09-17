Valls conecta la red municipal de agua a Fontscaldes para garantizar el suministro

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Valls ha conectado el depósito de Fontscaldes a la red de agua municipal para garantizar el suministro en este núcleo urbano, donde se habían detectado problemas en la calidad del agua de los pozos de los que se abastece. Había habido que hacer aportaciones con 28 cisternas semanales para abastecer a los vecinos, que consumen unos 49 metros cúbicos al día.

La actuación la ha ejecutado Agbar y permite bombear hasta 60 metros cúbicos de agua al día, mediante tres kilómetros de nueva cañería que conecta el depósito de Fontscaldes con el depósito Palau de Corvina, ubicado en la zona norte del polígono industrial de Valls. La inversión hecha es de 378.000 euros del fondo de reposición que incorpora la tarifa de agua y los trabajos han durado ocho meses.