Buscan muestras de ADN de familiares de milicianos enterrados en una fosa en 1937 en Teruel

Familiares de un miliciano muerto durante la Guerra Civil en 1937 en Vivel del Río Martín (Teruel) han impulsado una investigación para identificar los cuerpos enterrados en una fosa de este pueblo. La iniciativa la lidera la familia de Sebastià Via Alsina, vecino de Sant Pere Molanta (Alt Penedès), que se enroló a la Centuria Vilafranca para defender el frente de Aragón con el bando republicano.

Tienen indicios que estaría enterrado con una treintena de soldados más muertos al mismo combate. Procedían mayoritariamente de Valls, Barcelona y el Alt Penedès, y los impulsores de la investigación buscan ahora familiares de estos combatientes para obtener muestras de ADN que se puedan cruzar con los restos óseos que se encuentren en Vivel cuando se abra la fosa, previsiblemente el año que viene.

Una caja con fotografías y cartas del 1937 encuentro en un rincón de una casa de Sant Pere Molanta es el origen de la investigación. El hallazgo la hizo jugando cuando era pequeño Josep Ventura. Su abuelo la tiró enseguida a la basura en un intento de borrar aquellos recuerdos: fotografías y cartas enviadas por su hermano días antes de ser asesinado en el frente de Aragón, en el entorno de pueblo Vivel del Río Martín.

Josep Ventura, pero, rescató la caja de entre los desechos y la mantuvo guardada hasta que su abuelo murió el 2008. En aquel momento dio por roto el «tabú» familiar que había entorno la muerte del tío abuelo y empezó una intensa investigación para esclarecer qué había pasado y dónde era enterrado.

«La mejor manera de superar un trauma familiar es hablar, puesto que todos queremos respuestas sobre aquel combate», ha explicado este martes en rueda de prensa Josep Ventura, acompañado de varios familiares. Ha recordado que su tío abuelo se dejó convencer por unos ideales «revolucionarios» que buscaban transformar un futuro que en plena Guerra Civil veían limitado por el entorno rural y de campesino.

«En casa siempre se creyó que él iba al frente a morir, pero el trauma fue doble al ver que aquellos quien lo habían convencido para ir a luchar habían vuelto vivos», ha apuntado Ventura, recalcando que aquel episodio familiar quedó «absolutamente silenciado» hasta que su abuelo -hermano del combatiente- murió.

La investigación de los últimos años lo ha llevado a trabajar con el presidente del Instituto de Estudios Penedesencs, el historiador Ramon Arnabat, y el también historiador Gonzalo Berger. Fruto de cruzar varios estudios entorno el combate que hubo en Vivel del Río el 1937, han concluido que el tío abuelo de Josep Ventura estaría enterrado en una fosa de este pequeño pueblo aragonés junto con aproximadamente unos treinta milicianos más.

Arnabat ha detallado que estos soldados voluntarios estaban destinados en el norte de la columna conocida cómo Macià-Companys, y fueron reclamados hacia el sur, a la altura de Vivel del Río para contrarrestar un avance de las tropas franquistas. llegaron el 19 de febrero, «pero no sabían que el cerro de Vivel ya había sido ocupado y fueron atacados a contrapie», ha apuntado Arnabat para contextualizar el elevado número de muertes en este municipio.

Testigos orales de la zona han relatado a lo largo de los años como recogieron los cuerpos de los combatientes republicanos. Berger ha recordado que ninguno de ellos fue enterrado de forma digna en un cementerio porque se los consideraba muertos en zona franquista,«de forma que simplemente se los quemaba o se los enterraba a cualquier lugar próximo».

La investigación de Berger sitúa en el entorno de Vivel del Río un listado de soldados muertos que podrían estar enterrados entre dos fosas comunes. La atención se centra ahora en una de ellas, donde las próximas semanas ha prevista una prospección superficial con georadar para acotar el espacio dónde bajo tierra estarían los restos óseos. En este lugar se da casi por seguro que habría como mínimo trece milicianos.

Para identificarlos, Ventura, Arnabat y Berger hacen un llamamiento a encontrar familiares de soldados que posiblemente participaron de aquella batalla del 19 de febrero del 1937 en el frente de Aragón. Piden que se inscriban al registro de ADN que centraliza el Departament de Justícia de la Generalitat. En paralelo, los investigadores están en contacto con el gobierno de Aragón para avanzar en la exhumación de los cuerpos, en una operación que se espera que se haga a lo largo del 2026. Una vez recuperadas los restos, se cruzarán las muestras con los familiares inscritos al registro de ADN para certificar si se trata de los soldados que constan al listado de la investigación hecha hasta ahora.

Según los datos facilitados por los historiadores, hay indicios que a la fosa hay enterrados los siguientes soldados, procedentes de diferentes puntos de Cataluña: Argemir Albalat Roca (Valls), Ismael Albalat Roca (Valls), Francesc Batalla Batalla (Valls), Francesc Ferré Miró (Valls), Joan Garcia Jové (Valls), Lluís Tondo Domingo (Valls), Josep Canyelles Roig (Alcover), Pau Creus Torres (Alcover), Francesc Ferré Saumell (Vallmoll), Joan Sagarra Ramon (Vallmoll), Josep Carull Solé (Vallmoll), Alfonso López Rumi (Barcelona), Aureli Martínez López (Barcelona), Ferran Moreno Rodrigo (Barcelona), Segundo Rodríguez Rodríguez (Barcelona), Antoni Sevilla Marco (Barcelona), Carles Vives Mata (Barcelona), Joan Alfons Palau (Barcelona), Joan Commadran Raventós (Barcelona), Isidre Lecera Margalef (Santa Margarida i els Monjos), Sebastià Alsina Via (Vilafranca), Ramon Andreu Mòdol (Vilafranca), Amadeu David Visa (Santa Coloma de Gramenet), Pere Puig Planas (Campdevànol), Jaume Soler Fuster (Badalona), Joaquim Garriga Querol (Tarragona), Ramon Torrebadella Bares (Vilada), Josep Ubach Noguera (Sallent), Salvador Cart Gallart, Joan Mateu Garriga, Pere Mas Cavallé Antoni Requena Cuadrado, Gabriel Rius Pujol.

A su vez, fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática consultadas por ACN apuntan que valoran «muy positivamente» el llamamiento hecho para encontrar estos familiares, a quienes garantiza el apoyo para que se puedan dar de alta al censo de ADN para participar en el Programa de Identificación Genética. Las mismas fuentes recuerdan que la fosa está situada en un lugar fuera de las competencias de la Generalitat, pero muestran su predisposición para colaborar en la identificación de los soldados.

Al mismo tiempo, la Dirección General indica que está terminando un trabajo técnico sobre las unidades militares republicanas que lucharon en el frente de aragó, que se presentará públicamente los próximos meses.