Tres personas heridas después de que un coche haya chocado contra una casa en Puigpelat

Tres personas han resultado heridas después de que un coche haya chocado este domingo por la noche contra el muro de una casa en Puigpelat. Los hechos pasaron a las 21.22 horas y se movilizaron dos dotaciones de Bombers hasta el número 64 de la calle Major.

Allí vieron cómo un vehículo había perdido el control, por causas que se desconocen, y había chocado contra la pared de una casa. El conductor, un hombre de 56 años, presentaba un fuerte golpe en la cabeza y en la cara y fue trasladado menos leve hasta el Hospital Pius de Valls. Dos personas más también resultaron heridas durante el accidente.