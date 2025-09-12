Detenidos por robar y causar daños de más de 100.000 € en un hotel en desuso en les Borges Blanques

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes en el Alt Camp a dos personas acusadas de cometer seis robos con fuerza en pocos días en un hotel en desuso de les Borges Blanques. El valor económico del cableado eléctrico sustraído y los daños, tanto en las instalaciones eléctricas como en las estructuras del edificio, ascienden además de 100.000 euros.

Los dos arrestados son un hombre de 44 años con antecedentes y una mujer de 41. Los ladrones vendían el material sustraído en desecherías de las comarcas de Tarragona y utilizaban diferentes estrategias en la venta para dificultar su identificación.

La investigación se abrió después de producirse varios robos con fuerza entre el 29 de junio y el 2 de agosto en las instalaciones, situadas cerca de la N-240. Según informan los Mossos, los ladrones forzaban puertas o ventanas y, una vez dentro, sustraían el cableado eléctrico de las instalaciones. Se calcula que en cada robo podían robar entre 1.000 y 2.000 metros de cable.

Cerca estos hechos la Unidad de Investigación del ABP Pla d'Urgell-Garrigues abrió una investigación que permitió identificar a los presuntos ladrones. Finalmente, el martes los arrestaron en Alcover y Vallmoll (Alt Camp).

Para dificultar la investigación policial los arrestados fraccionaban las ventas en diferentes días y alternaban las desecherías. Además, en los albaranes de venta hacían constar de manera alternativa el hombre y la mujer, y tanto venían el cobre pelado como con el plástico protector.

Los detenidos pasaron el miércoles a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.