Diari Més

Sucesos

Detenidos por robar y causar daños de más de 100.000 € en un hotel en desuso en les Borges Blanques

Los dos arrestados vendían en desecherías de Tarragona el cableado eléctrico sustraído

Luces de un coche de los Mossos d'Esquadra.

Luces de un coche de los Mossos d'Esquadra.ACN

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes en el Alt Camp a dos personas acusadas de cometer seis robos con fuerza en pocos días en un hotel en desuso de les Borges Blanques. El valor económico del cableado eléctrico sustraído y los daños, tanto en las instalaciones eléctricas como en las estructuras del edificio, ascienden además de 100.000 euros. 

Los dos arrestados son un hombre de 44 años con antecedentes y una mujer de 41. Los ladrones vendían el material sustraído en desecherías de las comarcas de Tarragona y utilizaban diferentes estrategias en la venta para dificultar su identificación.

La investigación se abrió después de producirse varios robos con fuerza entre el 29 de junio y el 2 de agosto en las instalaciones, situadas cerca de la N-240. Según informan los Mossos, los ladrones forzaban puertas o ventanas y, una vez dentro, sustraían el cableado eléctrico de las instalaciones. Se calcula que en cada robo podían robar entre 1.000 y 2.000 metros de cable.

Cerca estos hechos la Unidad de Investigación del ABP Pla d'Urgell-Garrigues abrió una investigación que permitió identificar a los presuntos ladrones. Finalmente, el martes los arrestaron en Alcover y Vallmoll (Alt Camp).

Para dificultar la investigación policial los arrestados fraccionaban las ventas en diferentes días y alternaban las desecherías. Además, en los albaranes de venta hacían constar de manera alternativa el hombre y la mujer, y tanto venían el cobre pelado como con el plástico protector.

Los detenidos pasaron el miércoles a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.

tracking