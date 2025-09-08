Cultura
Los Teatros de Valls levantan el telón con Pepa Plana, Albert Pla, Peyu y Els Pets
La nueva programación trae teatro, música, circo y danza hasta enero con nombres destacados de la escena catalana
Los Teatros de Valls empiezan una nueva temporada escénica con una programación de alto nivel que combina grandes nombres del panorama catalán, proyectos de creación vallense y propuestas para todos los públicos. Hoy lunes, 8 de septiembre, se abre la venta de entradas y abonos, tanto en la web municipal como en las taquillas del Teatro Principal.
El gran aliciente del cartel es la vuelta de Pepa Plana al escenario de su casa. La reconocida y premiada payasa vallense presentará el 14 de noviembre A cada pas, un viaje poético y de redescubrimiento del mundo que promete emocionar y hacer risa.
Pero no será la única cita destacada: la temporada reúne también Ramon Madaula, Jordi Boixaderas, Paco Mir, Àngels Gonyalons, en Peyu, Albert Pla, Anna Sahun y Nausicaa Bonnín, además de Sau y Els Pets. La respuesta del público ya ha sido notable, con casi 700 abonos vendidos y entradas casi agotadas para los conciertos de las dos bandas.
El teatro es el gran protagonista de la temporada, con títulos que van de la comedia al drama y repartos de lujo. Octubre empezará con Un menú tancat (4 de octubre), seguirá con el singular Hamlet (12 de octubre) con Albert Pla y en Peyu, y Boja (19 de octubre), monólogo de Mariona Esplugues.
En noviembre destacará con Dones de ràdio (9 de noviembre) con Àngels Gonyalons, la vuelta de Pepa Plana con A cada pas (14 de noviembre), el circo y danza de Corcs (21 de noviembre), Solo (28 de noviembre) de Roi Borrallas y el thriller La presència (29 de noviembre). Ya en diciembre, Paco Mir dirigirá Els bons (7 de diciembre) con Madaula y Boixaderas, y como siempre la Navidad se redondeará con Els Pastorets y la versión Júnior.
La programación también incluye citas musicales destacadas, como el estreno en Valls de Un concert de pel·lícula de Sau (18 de octubre) y la doble celebración de los 40 años de Els Pets (5 y 6 de diciembre), además de propuestas singulares como La passió segons Frida (2 de octubre) y el documental In-side (20 de septiembre).
En el ámbito familiar habrá espectáculos como La gata que volia canviar la història (27 de septiembre), Professor Bromera (15 de noviembre) y Sòmion (13 de diciembre). Como novedad, Valls se adhiere al proyecto Ti@, ens veiem al teatre, con formación y espectáculos para jóvenes de 8 a 14 años a un precio simbólico. Las entradas y abonos se pueden adquirir desde hoy el lunes a través de www.valls.cat y en las taquillas del Principal, que mantendrán horario ampliado hasta el 17 de septiembre.