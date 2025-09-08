Los Teatros de Valls levantan el telón con Pepa Plana, Albert Pla, Peyu y Els Pets

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Teatros de Valls empiezan una nueva temporada escénica con una programación de alto nivel que combina grandes nombres del panorama catalán, proyectos de creación vallense y propuestas para todos los públicos. Hoy lunes, 8 de septiembre, se abre la venta de entradas y abonos, tanto en la web municipal como en las taquillas del Teatro Principal.

El gran aliciente del cartel es la vuelta de Pepa Plana al escenario de su casa. La reconocida y premiada payasa vallense presentará el 14 de noviembre A cada pas, un viaje poético y de redescubrimiento del mundo que promete emocionar y hacer risa.

Pero no será la única cita destacada: la temporada reúne también Ramon Madaula, Jordi Boixaderas, Paco Mir, Àngels Gonyalons, en Peyu, Albert Pla, Anna Sahun y Nausicaa Bonnín, además de Sau y Els Pets. La respuesta del público ya ha sido notable, con casi 700 abonos vendidos y entradas casi agotadas para los conciertos de las dos bandas.

El teatro es el gran protagonista de la temporada, con títulos que van de la comedia al drama y repartos de lujo. Octubre empezará con Un menú tancat (4 de octubre), seguirá con el singular Hamlet (12 de octubre) con Albert Pla y en Peyu, y Boja (19 de octubre), monólogo de Mariona Esplugues.

En noviembre destacará con Dones de ràdio (9 de noviembre) con Àngels Gonyalons, la vuelta de Pepa Plana con A cada pas (14 de noviembre), el circo y danza de Corcs (21 de noviembre), Solo (28 de noviembre) de Roi Borrallas y el thriller La presència (29 de noviembre). Ya en diciembre, Paco Mir dirigirá Els bons (7 de diciembre) con Madaula y Boixaderas, y como siempre la Navidad se redondeará con Els Pastorets y la versión Júnior.

La programación también incluye citas musicales destacadas, como el estreno en Valls de Un concert de pel·lícula de Sau (18 de octubre) y la doble celebración de los 40 años de Els Pets (5 y 6 de diciembre), además de propuestas singulares como La passió segons Frida (2 de octubre) y el documental In-side (20 de septiembre).

En el ámbito familiar habrá espectáculos como La gata que volia canviar la història (27 de septiembre), Professor Bromera (15 de noviembre) y Sòmion (13 de diciembre). Como novedad, Valls se adhiere al proyecto Ti@, ens veiem al teatre, con formación y espectáculos para jóvenes de 8 a 14 años a un precio simbólico. Las entradas y abonos se pueden adquirir desde hoy el lunes a través de www.valls.cat y en las taquillas del Principal, que mantendrán horario ampliado hasta el 17 de septiembre.