Alcover inicia los trámites para disponer de un servicio público funerario y pide adherirse a FuneCamp

El Ayuntamiento de Alcover ha iniciado los trámites administrativos para disponer de un servicio público funerario en el municipio. Desde hace meses se mantienen conversaciones con Funecamp, la empresa funeraria pública supramunicipal impulsada por los ayuntamientos de Reus, Constantí, Salou y Vila-seca. Fruto de estos contactos, la intención es que Alcover se convierta en socio de pleno derecho de la mercantil pública y pase a formar parte de este modelo pionero de gestión compartida.

El alcalde de Alcover, Robert Figueras, ha afirmado que “en un momento especialmente delicado como es el traspaso de un familiar queremos garantizar un servicio público digno y cercano. La mejor manera de hacerlo es a través de la gestión pública, que asegura la libertad de elección y pone en valor la calidad que ofrece un operador público. Esta es una apuesta real por un servicio supramunicipal que da sentido a la necesaria colaboración entre comarcas y municipios del área metropolitana de Tarragona.”

Por su parte, la alcaldesa de Reus y presidenta de Funecamp, Sandra Guaita, ha destacado que la voluntad de Alcover de sumarse es una buena noticia para el territorio y para la ciudadanía. “El proyecto de servicio público metropolitano con que los cuatro ayuntamientos impulsamos Funecamp tiene todavía más sentido cuando otros municipios se adhieren: cuando compartimos servicio público, lo hacemos más sólido.” Al acto también ha asistido la consejera delegada de Funecamp, Montserrat Flores.