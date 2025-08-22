Un museo de Tarragona, nominado a los II Premios +HISTORIA de National Geographic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museo Casteller de Cataluña, situado en la ciudad de Valls, ha sido nominado en la categoría Mejor Museo de Cultura Popular a los II Premios de los lectores +HISTORIA, convocados por la revista Historia National Geographic con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba y Córdoba es Más.

El equipamiento de Valls está nominado junto con el Museo del encaje (Almagro, Ciudad Real), el Museo de las brujas (Zugarramurdi, Navarra), el Museo de miniaturas militares (Jaca, Huesca) y el Museo del Mercurio (Almadén, Ciudad Real).

Estos galardones tienen como objetivo reconocer la tarea de divulgación y promoción de la historia, el patrimonio y la cultura. El nombramiento del Museo Casteller de Cataluña es un reconocimiento a su papel como espacio de referencia en la preservación y difusión de la cultura popular catalana y, especialmente, del fet casteller, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Con una propuesta innovadora e inmersiva, el equipamiento vallense no sólo conserva e interpreta la tradición castellera, sino que también la proyecta al mundo, acercando sus valores —fuerza, equilibrio, valor y juicio— a públicos de todas las edades y procedencias.

La lista completa de candidaturas se publicará en la revista Historia National Geographic del mes de septiembre. Paralelamente, a partir de este viernes, y hasta el 12 de octubre, se podrán consultar todos los nominados y emitir el voto a través de la web oficial. Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de la revista.

Desde el Museo Casteller de Cataluña celebran este nombramiento, que refuerza nuestra misión de difundir y dar valor al patrimonio inmaterial catalán, e invitan a todo el mundo a participar en la votación y dar apoyo a la candidatura.

El Museo Casteller de Cataluña, situado en la ciudad de Valls, abrió puertas el año 2023 y que se ha levantado con el impulso del Ayuntamiento de Valls, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona y la Coordinadora de Grupos Castellers de Cataluña. El proyecto ha permitido crear un centro museístico, de experiencias singular e innovador en el corazón del Centro Histórico y junto a la emblemática plaza del Blat, Km0 del fet casteller.