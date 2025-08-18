Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el fuego que se ha desarrollado a Fontscaldes, cerca de la N-240. En un primer momento se han activado 14 dotaciones terrestres, 2 aviones de vigilancia y ataque, 2 helicópteros bombarderos y 2 helicópteros de mando hasta la pedanía de Valls. El aviso del fuego se ha recibido a las 11.35 horas y se han cortado la circulación a la vía.

A estas alturas, el fuego se encuentra controlado y se mantienen un dispositivo de 10 dotaciones terrestres. Todos los medios aéreos han vuelto a la base.

Según explican bomberos el fuego forestal se ha producido a la altura del kilómetro 26 y han trabajado haciendo descargas en los dos flancos para evitar que se abran.

Hasta el lugar del incendio también se han desplazado unidades de la Policía Local de Valls y de Protección Civil para dar apoyo. Valls se encuentra este lunes en el nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio forestal.

La N-240 se ha cortado durante un buen rato en el término municipal de Valls y en el Coll de Lilla se han hecho desvíos por la A-27. Ahora la via ya esta abierta, aunque hay pequeñas retenciones por la presencia de equipos de emergencias.