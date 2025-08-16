Extinguido un incendio de restos dentro de una masía en los Garidells

Imagen de los Bomberos de la Generalitat apagando el fuego en GaridellsBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este sábado por la tarde, los Bombers de la Generalitat han extinguido un incendio que afectaba a una pila de restos dentro de una masía situada en el punto kilométrico 10,1 de la N-240, en los Garidells. Según informan, las llamas no representaban ningún peligro de propagación.

El aviso lo han recibido a las 17.01 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con seis dotaciones que han trabajado para controlar el fuego y evitar que se extendiera. No se han registrado daños personales ni estructurales.