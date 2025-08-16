Sucesos
Extinguido un incendio de restos dentro de una masía en los Garidells
Seis dotaciones de bomberos han actuado para apagar el fuego, sin que hubiera riesgo de propagación
Este sábado por la tarde, los Bombers de la Generalitat han extinguido un incendio que afectaba a una pila de restos dentro de una masía situada en el punto kilométrico 10,1 de la N-240, en los Garidells. Según informan, las llamas no representaban ningún peligro de propagación.
El aviso lo han recibido a las 17.01 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con seis dotaciones que han trabajado para controlar el fuego y evitar que se extendiera. No se han registrado daños personales ni estructurales.