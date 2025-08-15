Detienen a tres personas por entrar a robar en una masía de Valls

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres hombres, dos de 25 años y uno de 35, fueron detenidos este lunes por la mañana como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una masía de Valls. La policía autonómica recibió un aviso a las 7.30 horas de una persona que alertaba que en el interior de la casa que cuidaba, que era de otra persona, habría gente.

Una patrulla se dirigió hasta el lugar de los hechos y localizó a tres personas que habrían forzado la entrada de la masía para acceder al interior para robar. Dos de ellas salieron al exterior al ver la presencia policial pero un tercero se negó a hacerlo. Finalmente, los agentes consiguieron que saliera.

Dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza, entre otros.