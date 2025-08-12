Incendi de basura y neumáticos en una empresa de Valls

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat se han movilizado esta madrugada del lunes por un incendio en una industria en Valls. Los hechos han pasado a las 00.41 horas y el cuerpo de emergencias se ha desplazado hasta la empresa de la calle Manyans.

Allí han localizado un incendio en el patio de detrás de la nave donde quemaba basura y neumáticos que había en un contenedor exterior. El fuego no ha afectado en la nave ni ha habido daños personales. El fuego se ha dado por extinguido a las 01.42 horas.