Diari Més

Sucesos

Incendi de basura y neumáticos en una empresa de Valls

Los hechos han pasado esta madrugada del lunes en la calle Manyans

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

En:

Cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat se han movilizado esta madrugada del lunes por un incendio en una industria en Valls. Los hechos han pasado a las 00.41 horas y el cuerpo de emergencias se ha desplazado hasta la empresa de la calle Manyans

Allí han localizado un incendio en el patio de detrás de la nave donde quemaba basura y neumáticos que había en un contenedor exterior. El fuego no ha afectado en la nave ni ha habido daños personales. El fuego se ha dado por extinguido a las 01.42 horas.

tracking