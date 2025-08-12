Sucesos
Incendi de basura y neumáticos en una empresa de Valls
Los hechos han pasado esta madrugada del lunes en la calle Manyans
Cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat se han movilizado esta madrugada del lunes por un incendio en una industria en Valls. Los hechos han pasado a las 00.41 horas y el cuerpo de emergencias se ha desplazado hasta la empresa de la calle Manyans.
Allí han localizado un incendio en el patio de detrás de la nave donde quemaba basura y neumáticos que había en un contenedor exterior. El fuego no ha afectado en la nave ni ha habido daños personales. El fuego se ha dado por extinguido a las 01.42 horas.