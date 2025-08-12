Detienen a seis hombres en Valls por hurtar cableado telefónico haciéndose pasar por operarios

El peso total de cable sustraído se estima en 847 kg con un valor aproximado de 4.730 euros.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Valls detuvieron el viernes pasado en la capital del Alt Camp a seis hombres de edades comprendidas entre los 25 y los 50 años, como presuntos autores de un delito de hurto.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15:30 horas del pasado 8 de agosto, cuando una patrulla se encontraba circulante por la carretera C-37 y observaron en el barrio de los Clols de Valls un grupo de personas con ropa de operario haciendo aparentemente tareas de reparación de cableado telefónico.

En el marco del patrullaje preventivo que hace al cuerpo de Mossos d'Esquadra y concretamente de las tareas incluidas en el Programa Operativo Específico del Metal, los agentes se acercaron para obtener información y hacer las comprobaciones oportunas.

Los agentes vieron cómo dos de ellos estaban dentro de una arqueta subterránea cortando cable telefónico. Al ser preguntados por la empresa para la cual trabajaban, los hombres reconocieron que no estaban autorizados por ninguna compañía y que lo cortaban con la finalidad de venderlo.

Los mossos los identificaron y en el cacheo les encontraron un total de 2.535 € en metálico. En las dos furgonetas con que se desplazaban localizaron 121 piezas de cable telefónico, de aproximadamente 1,5 metros cada una, y una amplia batería de herramientas. El peso total de cable sustraído se estima en 847 kg con un valor aproximado de 4.730 euros.

Por todos estos hechos, los agentes detuvieron a los seis hombres como presuntos autores de un delito de hurto. Los detenidos pasaron el sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.