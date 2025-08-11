De Santacana a Ca la Sire: la joven que ha 'resucitado' la histórica pastelería de Valls

Desiré Tendero en su nuevo establecimiento, Ca la Sire, ubicado en el local de la pastelería SantacanaCedida

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

Ya hace más de un año que la pastelería Santacana de Valls bajó la persiana. Valls perdía así uno de sus comercios históricos con más de sesenta años de vida.

Este mes de junio, sin embargo, la persiana volvió a abrir, eso sí, con otro letrero: Ca la Sire. Este es el nombre de la propuesta de Desire Tendero, joven montblanquina que ha decidido emprender en la capital del Alt Camp su primer establecimiento físico.

Tendero se formó en este sector a través del espacio Conca Activa. Desde entonces, empezó a elaborar productos como turrones, polvorones y figuras de pascua para tiendas y ahora se tira en venta directa en físico.

«Conocía el espacio y me gustaba mucho, pero desconocía la importancia que tenía para el municipio», apunta Tendero. Momentos antes de su apertura, la pastelera reconoce que «sintió la presión» de lo que implicaba arrancar una nueva iniciativa en un establecimiento tan emblemático.

No obstante, «la acogida fue increíble», según afirma la pastelera. Ca la Sire ya se ha ganado en pocas semanas la confianza de los habitantes de Valls, que agradecen que la calle «vuelva a tener vida».

Tendero remarca que su negocio «no es una herencia directa de Santacana», ya que comparte sector, pero ofrece una propuesta completamente diferente. La propietaria afirma que su manera de hacer está «a caballo entre la tradición y la modernidad». El producto de Ca la Sire está «inspirado en la pastelería francesa y en la tradición catalana», pero con un toque de innovación. A modo de ejemplo, el brazo de crema catalana es uno de los productos que más está triunfando entre la clientela.

Además, el nuevo establecimiento también dispone de productos de chocolate belga, cavas, vinos, miel y aceite. De momento, no se pueden comprar productos de bollería, pero la responsable no descarta incorporarlos en algún momento.

«Sin puñetas»

Sí que hay una cosa que Tendero tiene clara, es su apuesta por la pastelería «hecha desde cero», siguiendo el legado de los anteriores propietarios. «En mi producto no encontrarás conservantes ni puñetas» afirma la propietaria. La apuesta de Tendero es por los ingredientes naturales, remarcando que «una mousse de limón tiene que llevar limón».

La joven montblanquina puede parecer una ‘rara avis’ en un momento de proliferación de las pastelerías en cadena que venden producto congelado. Sin embargo, Tendero afirma no sentirse «extraña». «Creo que el mercado está abierto a todo el mundo, hay personas que no valoran este tipo de pastelería y sabemos que es un producto caro», explica la pastelera. No obstante, Tendero remarca que todavía hay «puristas» que demandan «ingredientes reales».

Otra cosa que Tendero tiene clara son sus ganas de involucrarse en la ciudad. La responsable se ha sentido «muy acogida» por el resto del tejido comercial vallense y quiere participar de las diferentes iniciativas que se manden al municipio.