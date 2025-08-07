Primeras sanciones con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad de Valls

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls ha aprobado de manera definitiva la Ordenanza de Movilidad, que ha entrado en vigor el 1 de agosto. Con esta nueva normativa, el consistorio quiere regular de manera más eficaz la circulación dentro del municipio, con especial atención en los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos.

Con la entrada en vigor de la ordenanza, la Policía Local ha intensificado los controles y la presencia en las calles para garantizar el cumplimiento. De hecho, ya han empezado en instruir los primeros expedientes, como es el caso de la denuncia en un conductor de patinete para circular con el teléfono móvil a la mano y no respetar una señal de ceda el paso. El infractor se enfrenta a una sanción de 200 euros y su vehículo ha sido trasladado a la comisaría hasta que acredite la titularidad del patinete.

Para reforzar todavía más las inspecciones, la Policía Local prevé adquirir un dinamómetro que permitirá detectar in situ si un patinete ha sido manipulado para aumentar la potencia o la velocidad, y aplicar las sanciones correspondientes.

Con la nueva normativa los patinetes eléctricos no pueden circular por zonas de peatones. y tienen que respetar las normas generales de circulación. Sólo pueden ser conducidos por personas mayores de 16 años. Y es obligatorio llevar casco homologado, luces, elementos reflectantes y timbre.