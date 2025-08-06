Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

Valls dio ayer el pistoletazo de salida a la 69.ª edición del Firagost, la Feria-Exposición del Campo Catalán. El acto institucional de apertura del acontecimiento fue presidido por el conseller de Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, y contó con la presencia de la alcaldesa de Valls, Dolors Farré; el presidente de la Cámara de Comercio de Valls, Josep Maria Rovira, y el presidente de la Cooperativa Agrícola de Valls, Josep Maria Aubareda.

Farré abrió la sesión resaltando la importancia de este acontecimiento por Valls y el resto de territorio: «Firagost es más que un acontecimiento comercial o turístico, desde 1951 es una expresión viva de nuestra identidad y un vínculo con la tierra, nuestra gente y valores». «Somos tierra de calçots y de castells, somos tierra de fiesta, de gente intensa que es capaz de organizar acontecimientos extraordinarios que son al mismo tiempo grandes referentes de país», añadió. La alcaldesa también dejó claro que se tiene que preservar Firagost «porque dice mucho de Valls».

Este año, desde la organización se ha hecho una apuesta clara por los productos del Camp de Tarragona, que últimamente habían perdido protagonismo. Farré explicó que «si Firagost es un escaparate de nuestro campo, el kilómetro cero tiene que tener una presencia más que destacada en la feria».

Con la presencia del conseller, el acto inaugural también tuvo espacio para la reivindicación. Tanto Aubareda como Rovira hicieron llegar sus preocupaciones al Gobierno de la Generalitat. Josep Maria Rovira pidió a Álvarez que lo ayude a «concienciar al Gobierno de que necesitamos unos campesinos y una industria alimentaria más fuerte y más competitiva». Por su parte, el conseller de Esports, Berni Álvarez, dejó claro que «este gran acontecimiento tiene que servir de excusa para poner en valor el muy buen trabajo que se hace desde todos los sectores que están implicados en una feria de esta magnitud». «También tiene que servir para hacer inversiones. Hablé con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y es consciente de las preocupaciones que habéis expresado hoy. Al mismo tiempo, está muy ilusionado con esta futura ley de alimentación, que se trabajará para que se llegue a este 50% de adquisición de productos kilómetro cero», añadió.

El acto finalizó con un reconocimiento a Antoni Bastús, por su tarea durante los 44 años que fue director de Firagost, y con el posterior tradicional paseo de las autoridades por los diferentes espacios de la feria.