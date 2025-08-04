Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Calçofest llega a Valls con la voluntad de convertirse en una nueva cita imprescindible del calendario cultural de Cataluña. Un festival que nace para celebrar el arranque del primer calçot y que quiere convertirse en el pistoletazo de salida de la temporada de calçotadas, combinando música, cultura y gastronomía.

Las calles, las plazas y el patrimonio de la ciudad se convertirán en el escenario vive de una iniciativa que pone en valor la esencia vallense, apostando por el producto local y por el orgullo de territorio, con el calçot como símbolo de encuentro.

La jornada tendrá lugar el sábado 22 de noviembre y empezará por la mañana con espectáculos multidisciplinares gratuitos, como la danza, la magia o el circo, en el centro de la ciudad.

Por la tarde, el protagonismo será para la música en gran formato. A partir de las 17 h, al aparcamiento del Hort del Carme, arrancará una programación de conciertos con algunos de los grupos más destacados de la escena musical catalana actual: Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Las Que Faltaband, Maria Jacobs y DJ Trapella.

El cartel también pone en valor el talento local con Figa Flawas, cabeza de cartel del festival y banda vallense de referencia, y Maria Jacobs, que será la encargada de abrir el escenario del Hort del Carme. Una jornada pensada para reunir a tanto público joven como familias y amantes de la música festiva, con un ambiente alegre e intergeneracional.

El Festival contará también con una calçotada popular que tendrá lugar en el centro de Valls previamente al macroconcierto, pero además, los restaurantes de la ciudad se sumarán también al proyecto con ofertas especiales para celebrar también el arranque del Calçofest.

Con el Calçofest, Valls inaugura una nueva manera de celebrar el inicio de la temporada de calçots, conectando tradición, música y cultura en una experiencia única al país. La ciudad da un paso adelante con un festival concebido para compartir, disfrutar y reivindicar aquello que la hace singular.

Las entradas para el Calçofest se han puesto en venta este mismo lunes día 4 de agosto. Los primeros 500 abonos generales se pueden adquirir a un precio promocional de 28 euros, mientras que el abono infantil —dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años— tiene un coste reducido de 12 euros. El acceso será gratuito para los niños de hasta 5 años. Los precios irán incrementando progresivamente en medida que se acerque la fecha del festival.

El Calçofest es el nuevo festival organizado por la sala Redstar de Valls y Boom Boom Produccions y cuenta con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de Valls, la Cámara de Comercio de Valls y la Indicación Geográfica Protegida Calçot de Valls.