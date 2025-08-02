Un herido menos grave en una salida de vía en la C-51 a Bràfim

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida de carácter menos grave este sábado por la mañana en una salida de vía a la carretera C-51, en el término municipal de Bràfim. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente se ha recibido a las 5.12 horas.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 26,2 de la vía, donde, por causas que todavía se desconocen, un vehículo ha salido de la calzada. En el accidente sólo se ha visto implicado este turismo.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de los Bomberos de la Generalitat, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a la persona herida y lo han trasladado a un centro hospitalario.