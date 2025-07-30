Sale a información pública el proyecto de la Estación Regeneradora de Agua de Valls para usos agrícolas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha puesto a información pública el proyecto de la nueva Estación de Regeneración de Agua (ERA) de Valls, en la comarca del Alt Camp. El proyecto se podrá consultar durante un mes de manera presencial en las sedes de la ACA de Barcelona y Tarragona y en las dependencias del Ayuntamiento de Valls, así como por vía telemática.

Esta actuación servirá para aplicar un tratamiento más avanzado al agua tratada a la depuradora de Valls, aplicando un tratamiento de desinfección a través de rayos ultravioleta (UV), que garantizará un recurso de calidad para las demandas agrícolas de las comunidades de regantes del municipio.

La ERA de Valls tendrá una capacidad para tratar 7.200 m³/día y está presupuestada en 3 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión europea, en el marco del Programa del FEDER de Cataluña 2021- 2027. Su ubicación está en una zona sin riesgo de inundaciones y los trabajos, una vez licitada, adjudicado y formalizado el contrato, tendrán una duración de 10 meses.

En el marco del proyecto se prevé la instalación de 11 módulos fotovoltaicos (88 paneles), que garantizarán más del 22% de la demanda energética de la planta, reduciendo así la huella de carbono y contribuyendo a la autosuficiencia energética de la planta.

Esta actuación está enmarcada en la estrategia del agua del Gobierno, destinada a incrementar la disponibilidad de agua a partir de recursos como la desalinización y la regeneración. Otros proyectos como la ERA de Reus están en fase de redacción y se prevé tener terminado el proyecto a principios del otoño.