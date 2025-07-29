Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente dos conductores que circulaban a velocidades extremadamente elevadas por la A-27 a su paso por la comarca del Alt Camp. Los vehículos fueron detectados mientras circulaban a 194 y 201 km/h respectivamente, en un tramo donde el límite máximo de velocidad es de 100 km/h.

Desde el cuerpo policial se acuerda de que la seguridad vial es responsabilidad de todo el mundo. Respetar los límites de velocidad no es sólo una obligación legal, sino una medida esencial para prevenir accidentes y salvar vidas.