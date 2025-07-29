Diari Més

Sucesos

Pillan dos conductores circulando a 194 y 201 km/h en un tramo de la A-27 limitado a 100, en el Alt Camp

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente los dos conductores

Imagen del coche pillado circulante además de 200 km/h al A-27.

Imagen del coche pillado circulante además de 200 km/h al A-27.Mossos

Pep Santos Alasà
Publicado por
Pep Santos AlasàRedactor

Creado:

Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente dos conductores que circulaban a velocidades extremadamente elevadas por la A-27 a su paso por la comarca del Alt Camp. Los vehículos fueron detectados mientras circulaban a 194 y 201 km/h respectivamente, en un tramo donde el límite máximo de velocidad es de 100 km/h.

Desde el cuerpo policial se acuerda de que la seguridad vial es responsabilidad de todo el mundo. Respetar los límites de velocidad no es sólo una obligación legal, sino una medida esencial para prevenir accidentes y salvar vidas.

tracking