Herido grave un motorista que se ha caído por un barranco en la TV-7044 en la Riba

Un motorista ha resultado herido grave este domingo por la tarde al sufrir un accidente de tráfico en la carretera TV-7044 en la Riba. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el conductor ha salido de la vía al punto kilométrico 3,6 por motivos que se están investigando y ha caído por un barranco.

En el accidente no ha habido otros vehículos implicados. Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 17.51 horas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado un helicóptero para atender el accidentado, que ha sido evacuado en estado grave al hospital Joan XXIII de Tarragona.