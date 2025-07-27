Sucesos
Herido grave un motorista que se ha caído por un barranco en la TV-7044 en la Riba
El conductor ha ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona
Un motorista ha resultado herido grave este domingo por la tarde al sufrir un accidente de tráfico en la carretera TV-7044 en la Riba. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el conductor ha salido de la vía al punto kilométrico 3,6 por motivos que se están investigando y ha caído por un barranco.
En el accidente no ha habido otros vehículos implicados. Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 17.51 horas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado un helicóptero para atender el accidentado, que ha sido evacuado en estado grave al hospital Joan XXIII de Tarragona.