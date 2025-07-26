Un herido al salir de la vía y volcar con el coche en Alcover

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona

Una persona ha resultado herida este sábado en la madrugada en un accidente de tráfico en la C-37, en el término municipal de Alcover. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso a las 4.30 horas por una salida de vía de un turismo que ha acabado volcando.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones, que han colaborado en la asistencia al herido, han desconectado la batería del vehículo por seguridad y han limpiado la calzada.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) también ha intervenido para atender a la persona herida, que se encuentra en estado leve.