Valls amplía la inversión en la vía pública: 5,8 millones de euros y actuaciones aen más de 60 espacios

El Ayuntamiento de Valls ampliará hasta los 5,8 millones de euros la inversión directa en la vía pública con actuaciones además de una sesentena de calles, plazas y espacios del municipio a lo largo de este 2025. Las obras de asfaltado y las mejoras de aceras son el aspecto en que el ente municipal destinará una mayor cantidad económica —3.319.000 euros. También se sigue apostando por la modernización de las redes de agua y alumbrado, con una inversión de casi 1,1 millones de euros para renovar unos cinco kilómetros de cañerías y de 467.000 euros para modernizar con tecnología LED el alumbrado de algunas zonas de la ciudad.

El trabajo, sin embargo, ya ha empezado. Hoy por hoy, el Ayuntamiento ha ejecutado parte de las inversiones programadas para el 2025. Durante el abordemes de julio, se han llevado a cabo las obras de asfaltado de las calles Cofrade, Narcís Oller, Bisbe Mora, en el barrio de mas Clariana y en la parte alta de la calle Freixa, en Santa Magdalena. Sin embargo, el plan de asfaltado no acaba aquí porque, en septiembre, continuarán las obras en el polígono industrial, y todavía quedan para licitar otras actuaciones programadas.

En total, el plan comprende 16.400 metros cuadrados de viales con nuevo pavimento. Para acabar con las actuaciones en la vía pública, la recuperación de la muralla de Sant Francesc es la gran actuación de este 2025. Impulsada por el Ayuntamiento de Valls con una inversión de 2,4 millones de euros —con fondos europeos Next Generation-, se pondrá al descubierto la antigua muralla medieval del siglo XIV, que ahora se encuentra oculta dentro de las casas. Además, se tiene que tener en cuenta la creación de un paseo accesible y una nueva llave de entrada en el Centro Histórico que supondrán una total transformación urbanística de la zona.

Agua, alumbrado y parques

Valls invertirá más de 1,5 millones en modernizaciones de la red de agua y del alumbrado público de la ciudad. Con respecto al agua, se están llevando a cabo dos actuaciones: la interconexión de la red general de la ciudad con Fontscaldes y la renovación de la anilla sur de la red de agua. En cuanto al alumbrado, cerca del 80% de la ciudad ya cuenta con tecnología LED instalada.

Ahora, se renovará a una treintena de calles y zonas del municipio. La alcaldesa de Valls, Dolors Farré, explicó a la presentación de la inversión que «tenemos parques infantiles para niños muy pequeños. Cuando me vienen a ver ‘críos’ de las escuelas, me dicen que no hay un parque adaptado a su edad» Pues ahora, Valls tendrá, porque de los 160.000 euros invertidos en zonas verdes, una parte se destinarán a la zona del Vilar. Allí, se instalarán un nuevo parque de salud, velas de sombra y «dos tirolinas y dos juegos», aseguró Farré.