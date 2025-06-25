Acaba detenido después de una pelea vecinal en Valls

Publicado por ACNRedacció ACN Creado: Actualizado:

La Policía Local de Valls ha detenido a una persona este miércoles a las ocho de la mañana a raíz de una pelea vecinal en Valls. Según ha podido saber ACN, el arrestado ha mostrado resistencia y ha lesionado a un agente de la policía local. Los hechos se han producido en la calle Flavià.

Fuentes municipales han confirmado que el agente está bien y ya se ha podido incorporar al servicio habitual.