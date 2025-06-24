Cultura
La Vella i la Joves estrenen la temporada de gamma extra a la diada de Sant Joan a Valls
Els rosats carreguen el primer 7 de 9 del seu historial i els vermells completen el millor Sant Joan de la seva història
La Colla Vella i la Colla Joves han estrenat la temporada de gamma extra durant el primer duel de l'any dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat, amb la diada de Sant Joan. Aquest dimarts al migdia a Valls, els rosats han carregat el primer 7 de 9 amb folre del seu historial, una construcció que l'han acompanyat del 5 de 9 amb folre, que no feien des del 2018. També s'han anotat el 3 de 9 amb folre i han tancat la diada amb l'espadat de 7 amb folre. Els vermells han signat el millor Sant Joan de la seva història gràcies a un 2 de 9 amb folre i manilles que han recuperat després de vuit anys, i un pilar de 8 emmanillat que dominen a la perfecció. La Joves ha acompanyat els gamma extra amb dels dos castells bàsics de 9.
La diada s'ha iniciat un quart d'hora més tard del previst i amb una plaça del Blat força buida a causa de la forta calor, amb el públic buscant en tot moment els racons d'ombra i amb el ventall a la mà. La Colla Joves ha donat el tret de sortida amb un 3 de 9 amb folre que s'ha mostrat ferm en tot moment, una construcció que ja van realitzar durant la nit de Completes. La Colla Vella ha seguit els mateixos passos i ha escollit el 3 de 9 amb folre per la primera ronda, descarregant-lo sense cap mena de problema, i també amb el precedent de la nit anterior.
Segona ronda de gamma extra
Els vermells volien encetar la gamma extra i han optat pel 2 de 9 amb folre i manilles a segona ronda. Era una construcció que no feien des del 2017, i amb dosos a punt de col·locar-se, han desmuntat el castell després d'una sacsejada que ha desestabilitzat l'estructura. Estaven decidits, i uns minuts després ho han tornat a provar. Aquest cop sí que han pogut completar un 2 de 9 emmanillat que s'ha vist molt sòlid i ha servit per donar per estrenada la gamma extra aquesta temporada.
Els rosats també volien jugar la carta de la gamma extra, i a segona ronda han encarat el 5 de 9 amb folre. Després d'un peu desmuntat, l'han tirat amunt. Ha pujat un pèl obert, i s'ha mostrat nerviós, però han pogut dominar la supercatedral fins a descarregar-la. Feia set anys que no completaven el 5 de 9 amb folre, i la plaça del Blat ha cridat eufòrica.
Primer 7 de 9 amb folre rosat
A tercera ronda, la Joves ha escollit el 4 de 9 amb folre. El castell ha perdut les mides ràpidament, tancant-se sobretot als pisos superiors i l'han hagut de treballar. Era el primer 4 de 9 folrat de la temporada dels vermells, però gràcies a la seva veterania l'han pogut fer.
La Vella s'ha deixat pel final el que era el repte de la diada, el 7 de 9 amb folre, una construcció que fins al dia d'avui només havien pogut fer els Castellers de Vilafranca. Després d'un peu desmuntat, els del Portal Nou han aconseguit carregar-lo. L'estructura s'ha obert pels pisos inferiors, sobretot a terços, i quan ja sortien sisens, ha saltat pel pis de quarts. Tot i això, han aconseguit sumar un cromo més al seu historial en forma de 7 de 9 amb folre fet amb dues enxanetes. Els verds el van completar per primer cop el 2012 i el 2023 el van repetir amb una sola enxaneta.
Pel que fa als pilars, la Joves ha signat el millor Sant Joan de la seva història amb el pilar de 8 amb folre i manilles, un espadat que dominen a la perfecció i que ha acabat amb càntics de «tot descarregat». La Vella ha tancat la diada amb el pilar de 7 amb folre.
Índex de calor de 36 graus
L'altra protagonista de la plaça del Blat ha estat la calor. L'espai central, on tocava el Sol, estava gairebé buit, i el públic s'ha combregat sota les ombres dels porxos. La plaça ha arribat als 33,6 graus, segons dades facilitades per l'investigador de la URV, Òscar Saladié. El geògraf que coordina l'estudi 'Reptes del fet casteller davant del canvi climàtic' ha explicat a l'ACN que l'índex de calor hauria superat els 36 graus, fet que situa la temperatura dins la franja de «precaució màxima». A partir dels 40 graus s'arribaria al llindar de «perill».